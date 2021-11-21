 

“От нас дрожала Москва”. Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом

21.11.2021, 20:06, Новости дня
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“Я была в [бандитской] малине и не скрывала. А потом, один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те самые годы [1990-е] называли авторитетом. Да, это было прекрасно! От нас дрожала Москва. Именно с ним я посещала все эти злачные места”, – призналась 58-летняя певица.

Она подчеркнула, что считает термина “бандит” очень размытым.

“И что значит “выступать перед бандитами”? Смотря кого называть бандитами… Сегодня они по-другому выглядят. Бандитизм бывает экономический, и разный. Я всю жизнь выступаю перед бандитами. Всю жизнь!” – заявила Милявская.

ВИДЕОВидео: Galich Ida / YouTube
Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта “Академия”, выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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