 

Участники митинга ко Дню достоинства и свободы попытались прорваться к Офису президента Украины

21.11.2021, 20:06, Новости дня
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Отмечается, что после акции на Майдане и панихиды на Аллее Героев Небесной сотни участники пришли к зданию ОПУ, которое охранял небольшой кордон полиции. Некоторых участников акции правоохранители пропустили, но организованную колонну – нет.

Между отдельными участниками митинга и полицией возникали словесные конфликты и толкотня.

https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/148800200789227/

На видео слышно, как люди скандируют “Пропускай!”, “Ганьба!”. Правоохранители по громкоговорителю призывают митингующих отойти от полицейских. Они отмечают, что на территорию возле здания ОПУ пускают всех желающих, но участники акции должны пройти проверку.

https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/370417704875958/

Контекст:

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

Вечером 21 ноября в центре Киева на торговом центре “Глобус” вывесили баннер, на котором изображены президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. На баннере написано: “Их ложь унижает. Защитим наше достоинство”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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