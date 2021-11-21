 

«Я даже не знаю, что делать с учителями»

21.11.2021, 19:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Школьники оценивают дистанционное обучение.

Пандемия длится уже два года. Все это время школы балансируют между традиционным и дистанционным обучением. Родители беспокоятся о качестве онлайн-образования, учителя хотят поскорее вернуться к очному формату. Что на самом деле случилось с образованием за время ковида и как сейчас живется школьникам? Мы пригласили в студию ребят от 10 до 17 лет, чтобы они рассказали, насколько им нравится учиться удаленно и о том, что нужно сделать, чтобы улучшить этот формат. А руководитель лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ, Иван Карлов, рассказал, как цифровой переход дался учителям и какой опыт РФ может перенять у других стран.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Мнение: Новые санкции против России подъехали

01.04 / Пандемия не помеха: Москва нарастила промпроизводство на 11,3%

03.10 / Пара приблизилась к «йети» и сняла его на видео

12.09 / Мнение: Почему рекорды советских шахтёров не впечатлили западную публику

20.11 / Мнение: Женщины любят жертвовать

08.06 / Ученые разработали метод добычи дешевого аккумуляторного лития из морской воды

12.03 / Мнение: Роль Навального в назначении нового замдиректора ФСБ

06.05 / Александр Рар: Западным странам не удается навязать свои ценности России

17.02 / Скандалы: Цивилёв взял «громоотвод»

17.10 / COVID-19: К чему готовиться дальше?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика