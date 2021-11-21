«Я даже не знаю, что делать с учителями»

Школьники оценивают дистанционное обучение.

Пандемия длится уже два года. Все это время школы балансируют между традиционным и дистанционным обучением. Родители беспокоятся о качестве онлайн-образования, учителя хотят поскорее вернуться к очному формату. Что на самом деле случилось с образованием за время ковида и как сейчас живется школьникам? Мы пригласили в студию ребят от 10 до 17 лет, чтобы они рассказали, насколько им нравится учиться удаленно и о том, что нужно сделать, чтобы улучшить этот формат. А руководитель лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ, Иван Карлов, рассказал, как цифровой переход дался учителям и какой опыт РФ может перенять у других стран.

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