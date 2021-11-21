 

Почему не выгнали Бородину опять? – Личное мнение

21.11.2021, 19:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зрители Ледового шоу в возмущении. Вопят, почему Ксению Бородину не выпрут с проекта, если она катится хуже всех?

«Вы же понимаете, что это нечестно? Уходят ребята, которые катаются в разы лучше вас».


Это уже апокалипсис или всё ещё паническая атака?
Фото: Соцсети

Почему не выгоняют Ксюнделя?

В позапрошлый раз — Ксюндель разнылся и воззвал к жалости. Мол, пожалейте меня, что качусь по льду бревном!

В прошлый раз — потому что Бородина ударилась копчиком. Её возили-возили по льду, а потом она всё-таки смогла извернуться в руках партнёра и завалила его.

Как удалось ей в этот раз выкрутиться? Опыт Дома 2 бесследно не прошёл — Ксюндель рассказала о панической атаке на льду:

«У меня началась паническая атака. Это редкий случай, не знаю, что случилось. Спокойно на все номера выходила, а сегодня впервые. Может потому что это апокалипсис»

Эвона, съели зассанные халаты? Неужели вы бессердечно потребуете выгнать женщину, пережившую апокалипсис?

Да, качусь я брёвнышком. Зато падаю, как олимпийская чемпионка. Но если бы не копчик, апокалипсис, паническая атака, то всё было бы хорошо!

Не уверена, что Ксюндель понимает значение слова «апокалипсис», но звучит оно загадочно и для поддерживающей её аудитории.

Ну, рассуждают люди, у неё ведь — апокалипсис. Как такую выгонишь? Спасибо, что не копчиковая хитрость, как в прошлый раз.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Умер бывший глава Пермской области

06.01 / iPhone 13 Pro: Экран LTPO, 120 Гц и Freesync

01.10 / Мастерство перевоплощений: 5 ярких ролей Юлии Снигирь

10.05 / Мнение: Филантропы – не то, чем кажутся

04.04 / В ответ на приостановку поставок тухлых яиц Грузия закроет завод «Боржоми» в Саранске

05.06 / Как помочь кошке пережить летнюю жару: советы зоопсихолога

27.03 / Сотрудник российского консульства в Страсбурге, воровавший велосипеды, стал преподавателем Военно-дипломатической академии

10.08 / Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Риналь Мухаметов и другие на премьере мюзикла “Аннетт”

22.09 / Почему не стоит хранить пенсию на банковской карте

06.11 / “Новый штамм коронавируса”: Российский эксперт рассказал о ближайших перспективах в области вирусологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика