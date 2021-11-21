Почему не выгнали Бородину опять? – Личное мнение

Зрители Ледового шоу в возмущении. Вопят, почему Ксению Бородину не выпрут с проекта, если она катится хуже всех?

«Вы же понимаете, что это нечестно? Уходят ребята, которые катаются в разы лучше вас».



Это уже апокалипсис или всё ещё паническая атака?

Фото: Соцсети

Почему не выгоняют Ксюнделя?

В позапрошлый раз — Ксюндель разнылся и воззвал к жалости. Мол, пожалейте меня, что качусь по льду бревном!

В прошлый раз — потому что Бородина ударилась копчиком. Её возили-возили по льду, а потом она всё-таки смогла извернуться в руках партнёра и завалила его.

Как удалось ей в этот раз выкрутиться? Опыт Дома 2 бесследно не прошёл — Ксюндель рассказала о панической атаке на льду:

«У меня началась паническая атака. Это редкий случай, не знаю, что случилось. Спокойно на все номера выходила, а сегодня впервые. Может потому что это апокалипсис»

Эвона, съели зассанные халаты? Неужели вы бессердечно потребуете выгнать женщину, пережившую апокалипсис?

Да, качусь я брёвнышком. Зато падаю, как олимпийская чемпионка. Но если бы не копчик, апокалипсис, паническая атака, то всё было бы хорошо!

Не уверена, что Ксюндель понимает значение слова «апокалипсис», но звучит оно загадочно и для поддерживающей её аудитории.

Ну, рассуждают люди, у неё ведь — апокалипсис. Как такую выгонишь? Спасибо, что не копчиковая хитрость, как в прошлый раз.

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