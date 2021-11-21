Почему не выгнали Бородину опять? – Личное мнение
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Зрители Ледового шоу в возмущении. Вопят, почему Ксению Бородину не выпрут с проекта, если она катится хуже всех?
«Вы же понимаете, что это нечестно? Уходят ребята, которые катаются в разы лучше вас».
Это уже апокалипсис или всё ещё паническая атака?
Фото: Соцсети
Почему не выгоняют Ксюнделя?
В позапрошлый раз — Ксюндель разнылся и воззвал к жалости. Мол, пожалейте меня, что качусь по льду бревном!
В прошлый раз — потому что Бородина ударилась копчиком. Её возили-возили по льду, а потом она всё-таки смогла извернуться в руках партнёра и завалила его.
Как удалось ей в этот раз выкрутиться? Опыт Дома 2 бесследно не прошёл — Ксюндель рассказала о панической атаке на льду:
«У меня началась паническая атака. Это редкий случай, не знаю, что случилось. Спокойно на все номера выходила, а сегодня впервые. Может потому что это апокалипсис»
Эвона, съели зассанные халаты? Неужели вы бессердечно потребуете выгнать женщину, пережившую апокалипсис?
Да, качусь я брёвнышком. Зато падаю, как олимпийская чемпионка. Но если бы не копчик, апокалипсис, паническая атака, то всё было бы хорошо!
Не уверена, что Ксюндель понимает значение слова «апокалипсис», но звучит оно загадочно и для поддерживающей её аудитории.
Ну, рассуждают люди, у неё ведь — апокалипсис. Как такую выгонишь? Спасибо, что не копчиковая хитрость, как в прошлый раз.
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Источник: Лена Миро
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