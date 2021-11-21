Белорусские точки общепита будут закрыты для вакцинированных граждан

С 1 декабря для вакцинированных граждан закроют все кафе и рестораны, об этом говорится в постановлении Минздрава Белоруссии.

Эта норма внесена специалистами ведомства в санитарные нормы и правила объектов общественного питания.

Контроль за соблюдением постановления будет осуществлён путём использования системы QR-кодов: все невакцинированные граждане могут оформить в своей поликлинике соответствующий сертификат. Он будет иметь QR-код, при считывании которого сотрудник кафе или ресторана попадёт на базу Минздрава, где будет подтвержден или опровергнут факт получения прививки от коронавируса.

Непредоставившим QR-код гражданам проход в объект общепита будет закрыт. Нарушившие это правило рестораны столкнутся с проверкой от КГБ.

– Я очень много интересного узнал о так называемой вакцинации. Про неё очень много хороших людей высказались. Я сразу скажу, если хочешь влить в себя эту жижу, то вливай, но по городу ходить и распространять эти самые антитела по улице я не позволю. Слышал, там чиновники бегали, кто первый вакцинируется, вольёт в себя эту жидкость. Я про всех привитых всё знаю. Поручил КГБ выяснить, что вас подтолкнуло на эту вакцинацию. И всем ещё раз напомню, в нашей свободной стране нет места для принуждения к этой жидкости. Вы могли себе представить, чтобы в Советском Союзе рабочего оторвут от станка, чтобы принудительно влить всякую дрянь в него? — отметил Александр Лукашенко на встрече с правительством.

Также в планах правительства числится введение административной ответственности за ношение масок в общественных местах.

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