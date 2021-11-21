Основная база: универсальные аксессуары, которые должны быть у каждой дамы (помогут сделать любой образ изысканнее)

У каждой представительницы прекрасного пола обязательно должна быть определенная база украшений, которые помогут сделать образ более интересным, привлекательным, ярким и совершенным. Правильно подобранные аксессуары отлично сочетаются с любым образом. Практичные базовые украшения помогут создать множество различных аутфитов. Рассмотрим аксессуары, которые должны быть в стандартном наборе каждой женщины.

Цепочка

К основным аксессуарам, которые должны быть в коллекции каждой дамы, нужно отнести цепочку. Она может быть выполнена из золота, серебра или другого металла. Золотые цепочки являются универсальным украшением, вписывающимся в любой образ. Этот аксессуар можно носить на работу или надеть на вечеринку. Он везде будет уместен.

Цепочка может быть как достаточно тонкой, так и массивной, состоящей из больших звеньев.

Отлично смотрятся цепочки с кулонами. Многие модницы сейчас отдают предпочтение крупным геометрическим моделям.

Сережки пусеты (гвоздики)

Пусеты являются очень популярным акссесуаром. Это украшение универсально, так как его могут носить и маленькие девочки, и юные девушки, и зрелые дамы.

Самой большой популярностью пользуются пусеты с жемчужинами.

Можно приобрести несколько вариантов таких сережек. Они могут быть как миниатюрными, так и достаточно крупными. Сейчас они представлены в широком ассортименте.

Часы

Классические наручные часы являются модным и популярным аксессуаром, который всегда остается актуальным и никогда не выйдет из моды.

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Тонкие наручные часы в сочетании с кожаным или металлическим браслетом станут отличным дополнением к офисному или повседневному образу. Отлично смотрятся часы с большим круглым или квадратным циферблатом.

Сережки-хупы

Сережки-хупы представляют собой украшения, которые напоминают по внешнему виду кольца или полукольца.

Самым лучшим вариантом являются позолоченные или золотые украшения небольшого размера, которые отлично подойдут практически под любой стиль и образ.

Есть достаточно интересный вариант с бисером или жемчужинками. Это выглядит достаточно интересно, стильно и ярко.

Бусы из жемчужин

Такой аксессуар на протяжении длительного времени считается классикой, которая никогда не выходит из моды. Буквально несколько сезонов назад такие бусы стали самым настоящим трендом.

Жемчужная нить приобрела большую популярность благодаря Коко Шанель. Сейчас это украшение снова завоевывает сердца модниц во всем мире. Жемчужные бусы смотрятся нежно, элегантно и роскошно. Они подчеркивают безупречный вкус женщины.