 

Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»

21.11.2021, 19:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт».

«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация», – сказал Путин в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает РИА «Новости». Президент добавил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.

Путин отметил, что он регулярно разговаривает с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.

«У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом», – отметил президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина остаются высокие титры антител.

До этого сообщалось, что  Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.

Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.



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