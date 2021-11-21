Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от COVID

Президент РФ Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Я могу принять участие в этом эксперименте?», – обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи, передает РИА «Новости». Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», – добавил Путин.

В свою очередь Логунов отметил, что назальная вакцина безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет давать дополнительный барьер от коронавируса.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет.