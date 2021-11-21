 

В Норвегии создали автономное электрическое судно-контейнеровоз

21.11.2021, 19:32, Новости дня
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В Норвегии представлено необычное судно. Инженеры компании Yara создали морской контейнеровоз на электрической тяге и с полностью автономным управлением. Иначе говоря, данный корабль способен совершать коммерческие рейсы без капитана и экипажа моряков.

Напомним, что еще в конце прошлого лета в сети появились сведения о данном высокотехнологическом судне. Его назвали Yara Birkeland и сейчас уже готовят к первому рейсу.

Такое транспортное средство решает сразу несколько острых проблем современного судоходства. Во-первых, это острый дефицит кадров. Квалифицированных моряков нанять становится все сложнее. Во-вторых, это карантинные ограничения. Если нет экипажа, судно может спокойно передвигаться по всему миру. В-третьих, все сейчас пекутся об экологии, а данное судно работает без дизеля – оно электрическое.  



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