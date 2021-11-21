 

Компания Plus Ultra Space Outposts планирует создать на Луне систему навигации

21.11.2021, 19:32, Новости дня
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Отдельную систему навигации, подобную GPS, хотят создать на Луне представители компании Plus Ultra Space Outposts, основанной на деньги немецких и испанских инвесторов.

По словам экспертов, в ближайшее десятилетие запланировано осуществить не менее 140 миссий, направленных на будущую колонизацию спутника Земли. Люди там начнут жить еще не скоро. Однако различные аппараты станут перемещаться по поверхности, а потому возникнет вопрос о навигации.

Обеспечить некое подобие GPS на Луне будет значительно легче, чем на Земле. Во-первых, данное космическое тело значительно меньше нашей планеты, а значит, понадобится меньшее количество навигационных спутников. Во-вторых, уже есть опыт создания таких систем, что уменьшит количество ошибок и просчетов, которые придется затем исправлять.



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