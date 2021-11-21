Лариса Гузеева опровергла факт вакцинации Валерия Гаркалина

Ведущая Лариса Гузеева опровергла тот факт, что покойный актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса. Она заявила, что лежала в столичной больнице в реанимации по соседству с ним. У артиста театра и кино не было ни одной прививки.

67-летнего Валерия Гаркалина не стало 20 ноября, ему было 67 лет. Он скончался в больнице в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Врачи изо всех сил боролись за жизнь знаменитости, то внутренние органы отказали. Дочь Гаркалина Ника сообщила, что ее отец успел сделать прививки. Однако Лариса Гузеева с уверенностью заявила об обратном. Она почти месяц пролежала в той же больнице, что и актер. Однако ей удалось побороть COVID-19. Сей час знаменитость уже даже вышла на работу.

Минувшей ночью Лариса Гузеева начала дискутировать с одним из своих друзей в соцсети Facebook. Часто на тему прививок разговоры заводит артист Сергей Рогожин. Он обсуждал с пользователями, что Валерий Гаркалин скончался, несмотря на вакцинацию. Гузеева сразу же заявила, что эта информация не является правдивой. На самом деле, актер не был привит.

Продюсер Евгений Фридлянд, в свою очередь, отметил, что у Гаркалина был фальшивый сертификат о вакцинации. В больнице он сам об этом признался, пока еще находился в сознании. Пока эта информация не подтверждена близкими Гаркалина. Его дочь говорила, что отец сторонник прививок.

Источник: www.kp.ru