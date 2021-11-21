Ксения Бородина после развода страдает от одиночества

Популярная российская ведущая Ксения Бородина намекнула, что страдает после развода. В новой публикации она заявила, что ей хочется быть кому-то нужной.

В августе нынешнего года Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись после шести лет брака. Пара не называет причины конфликта, но ведущая заявила, что полностью разочаровалась в отце своего второго ребенка. У экс-супругов растет дочь Теона. Ксения Бородина не препятствует, чтобы девочка общалась с папой.

Ведущая не раз говорила своей аудитории, что не жалеет о разводе. О воссоединении с мужем не может идти и речи. Кроме этого, она даже не хочет с ним пересекаться.

После развода Ксении Бородиной уже успели приписать отношения с молодым армянским предпринимателем. Сама же ведущая дала понять, что является свободной женщиной. В собственном микроблоге знаменитость пожаловалась на одиночество. Она действительно тяжело переносит развод.

Ксения Бородина обнародовала серию достаточно откровенных снимках. На них она запечатлена в образе роковой женщины. При этом подписчики отметили, что у ведущей везде очень грустное лицо. В описании к публикации Бородина заявила, что не нуждается в чем-то сверхъестественном. Ей важно, чтобы ее ждали, беспокоились о ней, боялись обидеть и потерять. Ведущая мечтает быть хрупкой и нежной в отношениях, чувствовать себя в надежных руках.

Источник: www.instagram.com