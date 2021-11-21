“Какая-то странная Аллегрова”, “Укупнику стоит напрячься”. Собчак заставила сеть “трепетать” от новой прически

Образ ведущей дополнил топ, декорированный цветами из ткани, куртка-косуха, блестящие штаны и перчатки.

“Алла Борисовна, трепещите, я иду!” – подписала она публикацию.

В комментариях подписчики начали перечислять, кого из звезд Собчак им напомнила. Больше всех под фото появлялось имя российской певицы Ирины Аллегровой. Также в комментариях были упомянуты российские исполнители Аркадий Укупник, Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров.

“Какая-то странная Аллегрова”, – написала gukasian_.

“Укупнику тоже стоит напрячься”, – отметила diva.sizeplus.

“Огонь. Валерий Леонтьев тоже занервничает”, – прокомментировала elena.yakimchyk.

“Киркоров перевернулся”, – предположил 01voldemar.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

С 2013-го по 2019 год Собчак была женой российского актера Максима Виторгана. В 2016 году у них родился сын Платон.

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