 

“Муж пополнил нашу семью третьим ребенком”. Екатерина Кухар показала нового члена семьи

21.11.2021, 19:12, Новости дня
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“Обычно любое мое утро начинается с кофе, но сегодня что-то пошло не так. На семилетие дочери мой муж решил сделать мне подарок и пополнил нашу семью третьим ребенком! Моя маленькая взрослая девочка, пари по этой жизни свободно и легко и пусть каждая твоя мечта сбывается. Как сегодня”, – подписала она публикацию.

Под фото подписчики поспешили поздравить Анастасию с днем рождения, а семью – с пополнением.

“С именинницей, звездное семейство, такие сладкие детки-конфетки. Будьте счастливы, дорогие и новый член семьи”, – написала ldediana.

“Славный какой”, – отметила milaludmila146.

“С пополнением. Такое милое чудо”, – прокомментировала plangeuelizaveta.

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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Контекст:

Екатерина Кухар родилась 18 января 1982 года в Киеве. Балетом начала заниматься с пяти лет. С 1999 года служит в Национальном академическом театре оперы и балета Украины. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).

7 июля 2020 года Кухар была назначена исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища. Сейчас на сайте заведения указано, что она является его директором.

Кухар замужем за своим коллегой, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. Они официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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