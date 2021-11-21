Мнение: Против апартеида

В России повсеместно проходят протестные выступления против политики апартеида и сегрегации, против введения QR-кодов. Протесты крайне малочисленные, совершенно неорганизованные, но не стоит забывать, что в России установлена почти полноценная фашистская диктатура латиноамериканского типа, поэтому сам по себе выход людей на незаконные с точки зрения режима акции — это уже событие.

При этом даже откровенно провластные политологи предупреждают, что несогласных с введением кодов заведомо больше половины населения, хотя в реальности по неофициальным опросам их число достигает 80-90 процентов.

В таких условиях вводить сегрегационные нормы можно, но до определенного предела и на не слишком продолжительный срок. Теперь вопрос касается уже не абстрактных политических лозунгов, а непосредственной жизни людей.

Как долго сохранится неустойчивое равновесие, сказать сложно, но рано или поздно, оно качнется в какую-то сторону. Власть может задавить протесты и попытаться силой навязать систему апартеида. Но хватит ли у нее ресурса удерживать долго ее при таком неприятии — вопрос почти риторический.

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