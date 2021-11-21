 

Мнение: Концентрация БТГ ВС РФ у границ Украины 2021

21.11.2021, 18:52, Разное
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Даже по украинским фантазиям получается, что концентрация российских войск у границ Украины меньше, чем весной 2021 года.
Всего 40 батальонно-тактических групп в ноябре против 53 в апреле. При этом с сентября 2021 года по заявлению Украину кол-во БТГ снизилось с 51 до 40, хотя нас пытаются уверить, что в ноябре идет наращивание группировки, в то время, как ее численность на самом деле сократилась.

Источник: Colonel Cassad



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