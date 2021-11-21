Лолита Милявская рассказала, что самый яркий роман в ее жизни был с криминальным авторитетом

Недавно Лолита Милявская дала интервью Иде Галич в рамках youtube-шоу «Есть вопросики». Там артистка раскрыла самые яркие моменты собственной сексуальной жизни. Также женщина призналась, что была в отношениях с криминальным авторитетом. Милявская считает этот роман лучшим в жизни. Галич спросила певицу о том, приходилось ли ей выступать перед бандитами. Лолита ответила утвердительно и даже призналась в отношениях с одним из них.

Роман с авторитетом

Причем в то время Милявская не скрывала своих отношений с преступником. С тем криминальным авторитетом ей было очень легко, и она считает данный роман лучшим в своей жизни. По словам Лолиты, это было прекрасно, и от их союза содрогалась вся Москва. Именно с ним артистка ходила по всем злачным местам в столице.

Милявская добавила, что всю профессиональную карьеру она периодически давала концерты для криминальных элементов. Да и сейчас певица выступает перед бандитами. Конечно, если их так можно называть. Ведь бандитизм с тех времен трансформировался, и преступники стали выглядеть по-другому.

Бывшие мужья

Также Милявская обсудила с Галич бывших супругов. А их у Лолиты целых пять. По признанию певицы, всего у нее было только три реальных брака. Одни отношения, по словам женщины, были фиктивными (скорей всего речь о браке с Виталием Милявским – Лолита вышла за него в 1987 году из-за московской прописки). От первого супруга артистка получила звучную фамилию, которую не сменила и по сей день.

Еще про один свой брак Милявская выразилась довольно аккуратно. Она назвала его «не очень брачными отношениями». Вероятно, Лолита намекала на свадьбу с Александром Зарубиным. Артистка была замужем за миллионером с 2004 по 2009 год.

Об Александре Цекало

А недавно Милявская резко высказалась о своем бывшем супруге, с которым совместно выступала. Цекало быль третьим мужем артистки. Это произошло на съемках передачи «Суперстар! Возвращение», транслируемой на канале “НТВ”. Во время презентации одной из участниц Лолита пошутила насчет своих возрастных проблем с памятью. Якобы она иногда забывает определенную информацию.

В эфире Милявская заявила, что у нее вылетел из памяти почти весь 1987 год. Ей даже пришлось читать «Википедию» для возвращения воспоминаний. В том году появился кабаре-дуэт «Академия». По признанию Лолиты, она даже не помнит, что и с кем у нее тогда там было, но статья из «Википедии» поведала ей о толстеньком и маленьком мужике. Также Милявская вспомнила, что в тот период их дуэту требовались эфиры. Поэтому они с Цекало ходили везде, где только можно.