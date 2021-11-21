Суданская оппозиция отвергла достигнутое премьером и военными политсоглашение

Оппозиционное военным властям Судана «Объединение профсоюзов» выпустило заявление, в котором отвергло подписанное политическое соглашение между военными и ранее отстраненным с поста премьера Абдаллой Хамдоком, назвав его предательством.

«Соглашение измены, подписанное сегодня между Хамдоком и Аль-Бурханом, полностью отвергается и касается только его сторон. Это просто ложная попытка узаконить недавний переворот и авторитет Военного совета, а также политическое самоубийство доктора Абдуллы Хамдока», – цитирует заявление РИА «Новости».

Ранее глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение, предусматривающее его возвращение на пост.

Напомним, военные задержали несколько министров, члена cуверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума, премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест.

После отказа премьера поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

Председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске cуверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан.

Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом.

Позже отстраненный от власти военными премьер-министр Судана Абдалла Хамдук дал согласие возглавить новое правительство страны.