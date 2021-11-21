Межпланетный корабль Starship запустят в начале 2022 года

По мнению Илона Маска, человечеству сегодня обязательно нужно заняться освоением еще одного космического тела. Иначе говоря, всем нам потребуется запасная планета на случай, если с Землей что-то произойдет.

Может случиться ядерная катастрофа. Никто, на самом деле, не знает, как изменится климат в результате глобального потепления. Падение астероидов и глобальный хаос в результате действия религиозных экстремистов также не исключаются.

Для того чтобы обеспечить условия для колонизации, в начале будущего года компания SpaceX планирует осуществить пробный полет межпланетного корабля Starship. А с 2025 года его же могут использовать для доставки людей на Луну. И это будут только первые шаги, отмечают в компании Илона Маска.