 

Межпланетный корабль Starship запустят в начале 2022 года

21.11.2021, 18:38, Новости дня
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По мнению Илона Маска, человечеству сегодня обязательно нужно заняться освоением еще одного космического тела. Иначе говоря, всем нам потребуется запасная планета на случай, если с Землей что-то произойдет.

Может случиться ядерная катастрофа. Никто, на самом деле, не знает, как изменится климат в результате глобального потепления. Падение астероидов и глобальный хаос в результате действия религиозных экстремистов также не исключаются.

Для того чтобы обеспечить условия для колонизации, в начале будущего года компания SpaceX планирует осуществить пробный полет межпланетного корабля Starship. А с 2025 года его же могут использовать для доставки людей на Луну. И это будут только первые шаги, отмечают в компании Илона Маска.



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