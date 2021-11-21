 

На орбите Земли образовалось облако из космического мусора

21.11.2021, 18:38, Новости дня
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По мнению экспертов, дальнейшие космические полеты оказались под угрозой из-за целого облака из мусора, образовавшегося на орбите Земли. Не исключено, что в будущем обломки ранее запущенных комических аппаратов создадут кольцо вроде тех, которые опоясывают сейчас Сатурн.

В данный момент вопрос состоит в том. Насколько безопасно запускать различные аппараты в космос, особенно пилотируемые. Ведь с каждым годом увеличивается риск случайного столкновения с какой-либо потерянной деталью, оставшейся на орбите ступенью ракеты и пр.

О данной проблеме снова заговорили после проведеного недавно Россией расстрела старого спутника, в результате чего образовалось целое облако из мелких и крупных частей.



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