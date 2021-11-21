Мнение: Письмо: “Без обязательств”

В комментариях к этому письму ответьте всего на один вопрос.

По какой причине автор сделала ход, который она описывает в последнем абзаце.

Одна причина из двух компонентов состоящая.

Кто четко сформулирует?

supercreizi

Здравствуйте, дорогая Эволюция. Недавно я рассталась с человеком, с которым провстречалась два с половиной года, и теперь меня мучают в связи с этим противоречивые чувства.

Парня этого я буду называть тут Ваней. Расстаться с ним я хотела уже давно. Он пил, нигде не работал, не один раз поднимал на меня руку, мог накричать, оскорбить меня на людях, вёл себя со мной как плюс, но всё время говорил при этом и мне, и всем окружающим, как меня любит и жить без меня не может. Звал меня замуж, но я не хотела. Я часто его бросала из-за его поведения, но он потом долго ходил за мной, просил прощения и я в конце концов его прощала и возвращалась.

Не могу сказать точно, любила ли я его. Чувства у меня к нему какие-то были, ведь что-то держало меня с ним всё это время. Но в последнее время мне даже целоваться с ним было неприятно, я всегда отворачивалась и сжимала губы, когда он тянулся ко мне. А тянулся ко мне он часто, чуть ли не каждые 15 минут просил дать ему буську. Иногда, бывало, он так напьётся, что я стоять с ним рядом не могла, так от него несло, а если мы были на людях, то мне даже стыдно и стрёмно становилось, что это мой парень.

Я стала мечтать о свободе, мне казалось, что мне не хватает с ним воздуха. Я однажды дала ему обещание, что не буду ему изменять, но мне всё больше и больше становилось сложно это обещание сдерживать. Я мечтала, как расстанусь с ним, как буду встречаться и знакомиться с кем захочу, не заводя при этом больше ни с кем серьёзных отношений.

Рассталась я с ним три месяца назад, когда мы поссорились и он разбил мне мой телефон. Потом он его починил, дал мне денег на ремонт, но возвращаться я к нему всё равно не хотела.

Все эти три месяца он пытался меня вернуть, приезжал ко мне, ждал меня с самого утра возле подъезда, потом возле работы, ходил под окнами, я не знала, как отделаться от него. Как-то мама моя ему сказала, чтобы он устраивался на работу, бросал пить, и он принял это за условие моего возвращения. Устроился в какую-то пекарню, уверял, что больше не пьёт, но через какое-то время уволился не знаю по какой причине. Встречал меня возле работы то с пиццей, то с конфетами, то с цветами, оплатил однажды мои покупки в магазине, обещал мне кредит мой помочь выплатить, и мне даже интересно стало, до чего он может дойти, выплатит или не выплатит. Мама меня ругала, зачем я это всё у него беру, ведь я же рассталась с ним, и я тоже отнекивалась, но он настаивал, и я в итоге принимала от него всё, что он мне давал, при этом говорила, что всё равно к нему не вернусь и он этим ничего не добьётся. Наверно, это было неправильно и мне вообще ничего не надо было от него принимать, раз я уже рассталась с ним.

А потом я познакомилась с парнем, Сашей. Он мне понравился, мы стали много и часто болтать по телефону, пока про него не узнал Ваня. Он и до этого писал другим парням, с которыми я знакомилась, после чего те исчезали, но этот не исчез, предложил ему встретиться, но он не захотел. Саша сказал, что я его девушка, что мы встречаемся, и попросил Ваню нас с ним не беспокоить. Я ещё пожаловалась Саше, что Ваня меня преследует и покоя мне не даёт, и тогда Саша сказал, что у него есть знакомые, которые могут вежливо объяснить моему бывшему, чтобы он от меня отстал, и мне тут вдруг жалко его как-то стало, мало ли, что там у него за знакомые.

По просьбе Саши я забанила Ваню везде, где только можно. Ваня на следующий день приехал ко мне, плакал, кричал на всю улицу, что любит меня, что не может меня отпустить, угрожал то под машину кинуться, то таблеток наглотаться. Потом ещё звонил мне в течение нескольких дней, пьяный был, спрашивал, за что я с ним так. А потом вдруг куда-то пропал. Сначала мне это показалось странным, потом я заволновалась, не случилось ли с ним чего, ведь он мне столько всего наговорил перед этим. Зашла на его страницу, увидела, что он онлайн, успокоилась. После этого он ещё мне звонил, я не поднимала. И он успокоился.

Сначала я не верила, что мне действительно удалось от него отвязаться. А потом я вдруг стала скучать. Меня какая-то ностальгия охватила, что ли, вспоминать стала, как мы встречались, как гуляли в разных местах. Зашла на свою страницу вконтакте, на которой он не был забанен, он увидел, что я онлайн, сразу написал мне, привет любимая, мне хотелось спросить, как он и как у него дела, но вместо этого я написала, что зашла попрощаться с ним навсегда, что у меня теперь другие отношения, что я сменила адрес и живу теперь со своим новым молодым человекам, поэтому он не сможет больше меня найти и приехать ко мне. После этого он отписался от меня везде, наговорив кучу всего эмоционального.

А я на следующий день ещё больше стала скучать, ещё больше воспоминания на меня нахлынули, как мы гуляли вместе, всё хорошее, что было в наших отношениях, мне вспомнилось. К вечеру я не выдержала и написала ему, спросила, как он, как у него дела. А он мне сразу – зачем ты мне пишешь, дай мне тебя забыть, вылазь из моей башки, говорит, стерва, или возвращайся назад, как будто я туда насильно ему влезла. Я написала, что возвращаться к нему не хочу, но хотела бы дружить и общаться, а он сказал, что дружбы без секса не понимает. Я тогда извинилась, что побеспокоила его, что лишний раз ему пишу и морочу ему голову, сказала, что тоже хочу его забыть.

Теперь я не знаю, что мне делать. Вернуться к нему я не могу, ведь знаю, что опять начнётся эта вся фигня и мне опять спустя время захочется от него сбежать, как хотелось уже много раз, но и полностью обрывать все контакты, как оказалось, я тоже не готова, жалею, что везде его забанила, послушавшись Сашу, хотела бы поддерживать с ним просто дружбу и добрые приятельские отношения, хоть и понимаю, что это невозможно. Хочу выйти из этого своего странного состояния, которое второй день меня мучает.

P. S. Только что предложила ему дружбу + секс без обязательств. Решила что это самый нормальный и компромиссный для нас обоих вариант. И у него секс будет, которого он у меня уже три месяца просит, с тех пор как я его бросила, и у меня свобода будет, о которой я все два года наших отношений мечтаю. Не знаю, правильно ли я сделала, что это предложила.