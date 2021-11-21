 

Китайский губернатор лично положил 20 км асфальта, чтобы выполнить дорожный план провинции

21.11.2021, 18:31, Разное
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В китайской провинции Юнань установлен мировой рекорд по дорожному строительству, сообщает «Синьхуа». В течение месяца в провинции было построено 40 тыс. километров дорожного полотна, причём в заливке асфальта лично участвовал губернатор провинции и ряд высокопоставленных чиновников.

Губернатор провинции Ян Чжэцзянь, занявший место расстрелянного за лень Бан Линьчжи, не только лично контролировал ход дорожных работ, но и помогал с выполнением плана. После того, как один из рабочих асфальтоукладочной бригады заболел коронавирусом, чиновник лично занял его место с лопатой в руках. Губернатор трудился на протяжении месяца в качестве дорожного рабочего и лично уложил около 20 километров асфальта. Китайские СМИ отмечают, что он при этом не переставал заниматься прямыми обязанностями, а занимался дорожным строительством на выходных и после работы по вечерам. Председатель КПК Си Цзиньпин лично отметил успехи губернатора и наградил его почётной грамотой.

«Нам нужно больше таких чиновников: честных, самоотверженных и не боящихся испачкать руки. Китай не может больше полагаться на ленивых бюрократов. Управленец XXI века знает, чем живёт и дышит простой рабочий, и сам в случае чего может выполнять его работу. Ленин писал, что любая кухарка может управлять государством. Но верно также и обратное: любой чиновник, будь то губернатор, министр или глава государства, должен быть готов стать мукомолом, сантехником или кухаркой, если в стране возникнет такая необходимость», – сказал на церемонии награждения Си Цзиньпин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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