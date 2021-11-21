Остановка вращения Земли спровоцирует масштабную катастрофу

Ученые спрогнозировали последствия остановки вращения Земли. По их словам, в таком случае произойдет масштабная катастрофа.

Если бы Земля резко прекратила вращаться вокруг своей оси, то это дало бы старт целой серии природных катаклизмов. По словам исследователей, последние могли привести к тому, что уничтожилось бы все живое, что есть на планете. Остановка Земли вызовет сильные штормы и ветра. Не исключено, что сдвинутся и океаны. Если такие прогнозы сбудутся, планету накроет сильное цунами. Вершину волны никто не сможет увидеть невооруженным взглядом. Если говорить о скорости цунами, то она составит 2000 километров в час. Потом произойдет экстремальная жара, а затем резко наступит холод из-за того, что в течение года на одной половине Земли был день, а на другой – ночь.

Если говорить о суше, то она распределилась бы по экватору. Этому процессу поспособствовала бы гравитация. Специалисты спрогнозировали, что территория РФ в результате всех катаклизмов ушла бы под воду. На одном из этапов живые организмы подверглись бы воздействию солнечной радиации, пишет портал «Политэксперт».