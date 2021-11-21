 

“Ты нереальна”, “Очень жарко”. Дочь Деппа и Паради засветила соски на обложке глянца

21.11.2021, 18:18, Новости дня
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Образ 22-летней модели дополнила блестящая юбка и туфли с лентами. Фото было сделано для обложки журнала “Wonderland”.

“Спасибо за то, что дали мне возможность поговорить о фильме, который так много значит для меня, с тем, кого я так сильно люблю!” – подписала она публикацию, отметив в ней издание “Wonderland” и американскую актрису и модель Маргарет Куэлли.

Публикация Лили-Роуз Мелоди собрала больше 420 тыс. лайков.

“Ты нереальна”, – написал favoritechalamet под ее фото.

“Очень жарко”, – прокомментировала nikamashka.

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Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

Контекст:

Лили-Роуз Мелоди Депп родилась 27 мая 1999 года в Париже. Она работает моделью.

В 2015 году дебютная фотосессия Депп украсила страницы австралийского журнала Oyster. Лили-Роуз Депп была музой Карла Лагерфельда и официальным послом модного дома Chanel.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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