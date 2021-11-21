 

“Горячая Леся, кипяток”, “Мужик сзади в шоке”. Никитюк впечатлила сеть элегантным образом

21.11.2021, 18:18, Новости дня
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Фото были сделаны на входе в отель “Lungarno”.

“Флоренция меня вдохновляет”, – подписала она публикацию.

Меньше чем за час фото 34-летней ведущей собрало 25 тыс. лайков.

“Боже, какая ты шикарная”, – написала valeriestepenko.

“Горячая Леся, кипяток!” – прокомментировал фото yureccc.v.189

“Мужик сзади в шоке”,  – заметила al.vldmrvvvn.

“Изысканная Леди Ле”, – оставила свой коммент 1angelinapodash.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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