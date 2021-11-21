Ястремская похвасталась длинными ногами в юбке с разрезом до бедра

“Несколько фото с выходных. Завтра снова на корт!” – написала она.

На снимках теннисистка предстала в разных образах: черном топе и джинсовых шортах, коротком желтом платье, спортивной форме, розовом топе с юбкой.

На последнем снимке Ястремская позирует в черном топе с рукавами и длинной юбке с разрезом до бедра.

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Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Контекст:

Ястремская, которая ранее была второй ракеткой Украины, сейчас является четвертой. Ее опережают Элина Свитолина (15-я в мире), Марта Костюк (50-я) и Ангелина Калинина (52-я).

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