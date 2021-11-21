Ястремская похвасталась длинными ногами в юбке с разрезом до бедра
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Несколько фото с выходных. Завтра снова на корт!” – написала она.
На снимках теннисистка предстала в разных образах: черном топе и джинсовых шортах, коротком желтом платье, спортивной форме, розовом топе с юбкой.
На последнем снимке Ястремская позирует в черном топе с рукавами и длинной юбке с разрезом до бедра.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Ястремская, которая ранее была второй ракеткой Украины, сейчас является четвертой. Ее опережают Элина Свитолина (15-я в мире), Марта Костюк (50-я) и Ангелина Калинина (52-я).
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет