Прохладный душ, зеленый чай и не только: проверенные способы худеть во время сна

В те минуты, когда тело человека находится в состоянии покоя или сна, его органы и системы продолжают работать. Это означает, что калории продолжают тратиться. Конечно, эти энергозатраты существенно ниже, чем в период бодрствования. Однако вы можете помочь своему организму расходовать больше калорий и сжигать жир даже в то время, когда вы крепко спите. Это действительно работает. Вы отдыхаете, а ваше тело потихоньку худеет. Существует несколько простых, но весьма эффективных способов, которые стимулируют обмен веществ и помогают избавиться от лишних килограммов.

Сделайте силовую тренировку перед сном

Когда вы закончите свои рабочие дела, отправляйтесь в тренажерный зал. Эксперты утверждают, что силовая тренировка способна повысить метаболизм на целых 16 часов!

Недавнее исследование показало, что у людей, которые перед сном поднимали тяжести, в крови снижался уровень глюкозы, инсулина и “плохого” холестерина.

Примите перед сном прохладный душ

Это весьма эффективный способ для похудения. Жировую ткань можно разделить на два вида: бурая и белая. Бурый жир помогает худеть, а белый появляется при наборе лишнего веса. Чтобы активировать бурый жир и запустить процесс похудения, достаточно провести полминуты под холодным душем. Благодаря этому вы потеряете порядка 400 калорий, пока спите.

Употребляйте зеленый чай

Неоднократные исследования показали, что флавоноиды, содержащиеся в зеленом чае. способны ускорять обмен веществ. Если вы выпиваете перед сном третью за день чашку зеленого чая, ваше тело может сжечь во время сна 3,5 % калорий!

Ложитесь спать в прохладной комнате

Когда вы мерзнете, ваш организм активирует реакции внутри клеток жира. Эксперты из Американского института здоровья провели исследования, в ходе которого им удалось выяснить, что снижение температуры в спальне до +18 градусов Цельсия способно дополнительно расходовать 7% калорий, ведь телу требуется энергия для сохранения внутренней температуры.

Попробуйте интервальное голодание

Если вы на протяжении нескольких часов воздерживаетесь от приема пищи, запас глюкозы в организме истощается. Стартует процесс сжигания жира. В настоящее время интервальное голодание становится все более популярным, ведь этот тип питания действительно помогает сбросить лишние килограммы. Вы можете довести интервалы между приемами пищи до 16 часов. Это время охватит вечер и ночь. При таким подходе к питанию вы довольно быстро заметите результат.

Перечисленные способы похудения являются пассивными. Чтобы ускорить процесс, нужно задействовать и активные способы. Следует отказаться от продуктов, содержащих слишком много калорий, и начать заниматься спортом.