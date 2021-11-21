 

Умер актер сериала «Воронины» Михаил Зубов

21.11.2021, 17:52, Новости дня
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Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель «КиноЛицея» Елена Володина.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» – написала она на странице в соцсети «ВКонтакте».

Причина смерти артиста не уточняется.

 Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Известность он получил благодаря ролям в сериалах «Воронины», «Лихач» и «Капкан для монстра», «Ищейка», «Спасская».



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