Умер актер сериала «Воронины» Михаил Зубов

Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер на 43-м году жизни, сообщила руководитель «КиноЛицея» Елена Володина.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» – написала она на странице в соцсети «ВКонтакте».

Причина смерти артиста не уточняется.

Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Известность он получил благодаря ролям в сериалах «Воронины», «Лихач» и «Капкан для монстра», «Ищейка», «Спасская».