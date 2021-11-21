 

Участие Крыма в эксперименте по курортному сбору допустили в Госдуме

21.11.2021, 17:52, Новости дня
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Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк допустил участие Крыма в эксперименте по курортному сбору, однако, по его словам, решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Закон о курортном сборе показал свою эффективность. И, скорее всего, по итогам он будет распространен на всю территорию страны, но к этому мы вернемся, скорее всего, после преодоления пандемии. Участие Крыма в эксперименте возможно, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, принимать решение окончательное будут власти полуострова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил РИА «Новости» о готовности ввести курортный сбор в регионе, если данный эксперимент в стране будет продлен и станет постоянным.



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