 

В Германии обнаружили гормон смелости

21.11.2021, 17:44, Новости дня
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Оказывается, окситоцин, который еще называют гормоном любви, способен избавить человека от страха. К такому выводу пришли немецкие ученые из университета в Бонне.

Окситоцин, вообще-то, давно является объектом для изучения. Последние исследования показали, что именно этот гормон в определенных обстоятельствах полностью избавляет человека от страха. Данное предположение удалось подтвердить в процессе экспериментов в группе добровольцев из 62 человек.

Пока трудно сказать, в скольких областях можно использовать данное открытие, говорят ученые. Как минимум, применение этого гормона поможет людям, которые страдают от различных расстройств и начинают бояться собственной тени.



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