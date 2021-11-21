В Германии обнаружили гормон смелости

Оказывается, окситоцин, который еще называют гормоном любви, способен избавить человека от страха. К такому выводу пришли немецкие ученые из университета в Бонне.

Окситоцин, вообще-то, давно является объектом для изучения. Последние исследования показали, что именно этот гормон в определенных обстоятельствах полностью избавляет человека от страха. Данное предположение удалось подтвердить в процессе экспериментов в группе добровольцев из 62 человек.

Пока трудно сказать, в скольких областях можно использовать данное открытие, говорят ученые. Как минимум, применение этого гормона поможет людям, которые страдают от различных расстройств и начинают бояться собственной тени.