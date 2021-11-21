 

Американцы хотят построить на Луне атомную электростанцию

21.11.2021, 17:44, Новости дня
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Будущие лунные миссии потребуют большого количества энергии. Судя по всему, того электричества, которое можно будет получить от солнечных панелей, окажется слишком мало. Так почему бы не воспользоваться старым проверенным атомным реактором? Тем более, что проблема возможного радиационного загрязнения на Луне, где и без того фон слишком велик, никого не волнует.

Итак, NASA начинает принимать идет по созданию проекта строительства первой внеземной АЭС.

Заявки принимаются до 19 февраля будущего года, сообщают представители агентства. По мнению экспертов, для строительства крупных колоний на луне потребуются мощные источники энергии. Они-то и станут основой инфраструктуры на спутнике Земли.



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