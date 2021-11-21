 

“Она может быть лохматой, как и все мы”. В сеть попали фото Лопес без прически и макияжа

21.11.2021, 17:24, Новости дня
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В статье отмечается, что 52-летняя певица и 49-летний актер покинули частный самолет и пересели в машину. Откуда пара прилетела, неизвестно.

Как только фото попали на страничку Just Jared в Instagram, под публикацией появилось больше 20 тыс. лайков, а в комментариях подписчики отметили, что им было непривычно видеть Лопес в таком виде.

“Приятно знать, что она может быть лохматой, как и мы”, – написала webepho.

“Я не узнала ее без макияжа”, – прокомментировала фото lulu_dalben.

“Она просто выглядит как обычный человек, который только что спустился с самолета, черт возьми”, – отметила laurie_march.

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Публикация от Just Jared (@justjared)

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”. В конце 2021 года выйдет фильм “Выходи за меня замуж” с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.

Лопес и Аффлек объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей страничке в Instagram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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