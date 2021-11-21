Зеленский наградил погибшего военного Сил специальных операций орденом “За мужество”

“За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинской обязанности”, – сказано в документе.

Зеленский также наградил:

орденом Богдана Хмельницкого III степени старшего лейтенанта Василия Катеринчика, майона Александра Окуска, подполковника Виталия Сущенко;

орденом “За мужество” III степени старшего сержанта Андрея Кузнеца;

медалью “За военную службу Украине” – сержанта Татьяну Гатаулину;

медалью “Защитнику Отечества” старшего солдата Анну Балинскую, старшего солдата Светлану Орлову, полковника Валентина Стогния, мастер-сержанта Максима Хомякова.

Контекст:

33-летний Мрачковский получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Он был снайпером, участвовал в боях за Саур-Могилу в составе 51-й отдельной механизированной бригады. В 2015 году был награжден орденом “За мужество” III степени. Мрачковского называли одним из самых результативных снайперов полка ССО, написала 19 ноября “Новинарня”.

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