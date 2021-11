В МОК обеспокоены ситуацией с исчезновением китайской теннисистки Пэн Шуай

“Вместе с мировым сообществом спортсменов комиссия МОК очень беспокоена ситуацией трехкратной участницей Олимпийских игр Пэн Шуай. Мы поддерживаем подход тихой дипломатии, который используется, и надеемся, что он приведет к обнародованию информации о местонахождении Пэн Шуай и подтверждению ее безопасности и благополучия. Мы также надеемся, что удастся найти способ прямого взаимодействия между ней и ее коллегами-спортсменами”, – написала она.

(…) the release of information about the whereabouts of Peng Shuai and confirmation of her safety and well-being. We also hope that a way can be found for direct engagement between her and her athlete colleagues. /2 – Statement by the IOC AC.

— Emma Terho (@ELaaksonen3) November 20, 2021

Контекст:

Пэн Шуай родилась в 1986 году в Сянтане (Китай). Спортсменка – бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге (2014), победительница двух турниров “Большого шлема” в женском парном разряде.

2 ноября Пэн Шуай обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в том, что тот в течение нескольких лет принуждал ее к сексу. 17 ноября государственный китайский телеканал CGTN опубликовал якобы заявление спортсменки, в котором сказано, что информация о сексуальном насилии “не соответствует действительности”. Вскоре после публикации пост был удален со страницы теннисистки в Weibo.

После поста в Weibo Пэн Шуай перестала выходить на связь. В опубликованном 17 ноября государственными СМИ Китая заявлении от лица Пэн Шуай говорилось, что она находится в безопасности.

