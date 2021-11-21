Сибирские учёные создали полотенце с водоотталкивающими свойствами

Специалисты НИИ Банных Технологий Сибирского отделения РАН представили инновационное полотенце, которое при любых условиях не впитывает воду, благодаря чему всегда остаётся сухим.

Самой сложной задачей при создании полотенца была разработка водоотталкивающей ткани, не имеющей аналогов в мире. Эта работа заняла 15 лет. Пришлось изготовить уникальный агрегат на основе японского струйного принтера, который покрывает слоем положительно заряженного тефлона отдельные волокна хлопка. Из этих волокон на старинном прядильном станке вытянули нить, после чего соткали полотенце, существующее пока в единственном экземпляре.

«Проведена огромная работа, достигнут казавшийся невероятным результат. Никто в мире до нас не создавал полотенца, не впитывающего воду. Но мы столкнулись с проблемами внедрения – ни одно предприятие не хочет разворачивать серийный выпуск. Китайцы предлагают огромные деньги за передачу патента, но мы не продаёмся. Наше полотенце должно остаться отечественным достоянием», – заявил академик Павел Веселухин.

Единственный способ начать массовое производство водоотталкивающих полотенец – построить завод при НИИ, однако на это требуется 11 миллиардов рублей. Сибиряки надеются, что эти деньги выделит федеральный бюджет. «Ростех» запросил образцы продукции для испытаний, но сделать их невозможно, поскольку агрегат для тефлонирования хлопковых волокон сломался. Ещё одна проблема – полотенце нельзя стирать. После стирки оно теряет водоотталкивающие свойства.

Несмотря на все трудности, учёные уверены, что рано или поздно каждый россиянин сможет взять с собой в баню «вечно сухое полотенце».

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