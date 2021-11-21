Объемный белый свитер, брюки и сумка: лыжные наряды, которые не только изысканны по стилю, но и функциональны

Многие дизайнеры представили в своих зимних коллекциях одежду, напоминающую лыжную униформу. И одежда эта подходит не только для катания на лыжах, но и для составления стильных городских луков. В этой статье мы расскажем, на какие лыжные наряды стоит обратить внимание этой зимой.

Куртки и лыжные костюмы

Зимний сезон 2021/22 не обойдется без теплой лыжной куртки. Дизайнер Мария Грация Кьюри представила в актуальной зимней коллекции различные варианты этой верхней одежды.

В моде куртки в белой расцветке. Допустимо наличие контрастных принтов и логотипов, которые делают образ интереснее.

В этом сезоне актуальны и лыжные костюмы. Они надежно защищают от самого сильного холода. Модели с контрастными лампасами визуально вытягивают силуэт. Лыжный костюм хорошо впишется и в городской лук, если вы дополните образ грубыми ботинками.

Объемные белые свитера и теплые брюки

Мария Грация Кьюри активно использовала скандинавские мотивы, которыми украшены объемные белые свитера. Скандинавский стиль отличается повышенным комфортом и практичностью.

Белый свитер с принтом можно комбинировать как с лыжными или классическими брюками, так и с теплыми юбками и джинсами. Удлиненные белые свитера можно замиксовать с кожаными легинсами.

В тренде и утепленные лыжные брюки. Обратите внимание на принтованные модели. Они хороши как в комбинации с тем же белым свитером, так и в сочетании с однотонными водолазками.

Аксессуары и принты

Зимой 2021/22 актуальны аксессуары в лыжном стиле.

Так, этой зимой стоит присмотреться к широким очкам, полностью закрывающим глаза. Популярны и вместительные сумки-тоуты в спокойной цветовой гамме, а также белые вязаные шапки-ушанки.

Что касается принтов, то в тренде анималистичные узоры. Например, леопард или зебра. Принтованные вещи, несмотря на свой спортивный стиль, хорошо впишутся в городские луки.