Стеганые джемперы, шапка-капюшон и другие ключевые моменты теплой моды для зимних холодов

Близится зима, а это значит, что пора пополнить свой гардероб модными и теплыми новинками. В этой статье мы расскажем, какие теплые вещи будут модными в этом зимнем сезоне. Ставка делается на комфорт. Все тренды легко впишутся в повседневные образы.

Стеганые сапоги и джемперы

Этой зимой в тренде практичная обувь. А это значит, что о высоких шпильках и неудобной танкетке можно забыть!

В моде сапоги со стеганым голенищем. Они хорошо защищают лодыжку от холода и подходят даже для сильных морозов.

Стильной деталью стеганых сапог станет резиновая отделка по стопе или же просто резиновый контрастный мыс. За счет резиновой отделки такая обувь отлично подойдет для слякотной погоды.

Сочетать стеганые сапоги можно с самой разной одеждой. Однако предпочтительны все же комбинации с вещами женственного силуэта: пальто, трикотажными платьями, кожаными легинсами и даже мини-юбками.

Также в фаворе и другие вещи со стежкой. Например, стеганые джемперы. Их можно вписать в образ как с удобными джоггерами, так и с классическими брюками.

Утепленный жакет

Скандинавский стиль этой зимой нашел отражение не только в стеганых джемперах и сапогах, но и в утепленных жакетах. В тренде жакеты из плотной шерсти. Их отличительная черта – узоры в скандинавском стиле.

Актуальны утепленные жакеты как на пуговицах, так и на молнии. Если вам нравятся образы в ретро-стиле, обратите внимание на жакеты с герметичными узорами, которые раньше встречались на пледах и одеялах.

Носить шерстяной жакет можно с вещами других фактур. Например, с кожаными брюками. Что касается кроя, то в фаворе как модели, напоминающие бомбер, так и жакеты свободного кроя с широкими рукавами.

Шапка-капюшон

В этом зимнем сезоне многие предметы одежды, которые ассоциируются с горнолыжным спортом, перекочевали в городской стиль. Так произошло и с шапкой-капюшоном. Традиционно она ассоциируется с горнолыжным спортом, так как надежно защищает голову от снега и холода.

Однако теперь шапку-капюшон можно смело носить не только на горнолыжных курортах, но и в городских джунглях.

Вязаные головные уборы хорошо сочетаются с объемной верхней одеждой, например пуховиками оверсайз или шубами из овчины.

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Что касается цветовой гаммы, то наиболее универсальны шапки спокойной базовой расцветки: бежевой, коричневой, черной, белой. Однако любительницам ярких луков стоит обратить внимание и на более яркие модели в розовом, красном, зеленом или оранжевом цвете.

Жилет из овчины

Зимой 2021/22 в тренде жилеты из овчины. Особенно актуальны модели с меховой отделкой. Такой дополнительный декор придает образу большей женственности.

Жилетку из овчины можно списать в любой повседневный лук. Она хорошо сочетается с джинсами, брюками и юбками (прямого кроя или расклешенными).

Под жилетку можно надеть водолазку или свитер с объемными рукавами. Хороши аутфиты с трикотажной одеждой, например, теплым платьем прямого кроя.

Отдавайте предпочтение базовой цветовой гамме. Наиболее универсальны жилетки в коричневом, молочном, черном или белом цвете.

Принтованный свитер

В зимнюю пору не обойтись без уютного свитера. Модели с высоким воротом защитят шею от холода, а свитер с круглым вырезом идеально сочетается с шейными платками и шарфами.

Этой зимой пользуются популярностью свитера с принтами. Актуальны как анималистичные узоры, так и геометрия. Также стоит присмотреться к моделям с принтами в скандинавском стиле.

Если в вашем гардеробе уже есть свитер базовых расцветок, присмотритесь к моделям в нескучной цветовой гамме: пудровой, синей, голубой, ярко-желтой или фиолетовой.

Сочетать принтованный свитер лучше с чем-то простым. Например, однотонными брюками прямого кроя или джинсами.