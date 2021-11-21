 

Адвоката поместили в психбольницу после угроз убийством продавцу в Нижегородской области

21.11.2021, 16:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Адвокат из Москвы, угрожавший убийством женщине-продавцу из села Дивеево Нижегородской области за то, что она отказалась продавать ему алкоголь, помещен в психиатрическую больницу, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

«Следственными органами СУ СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской конторы г. Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как считает следствие, ночью 15 сентября подозреваемый, находясь на территории автозаправки в селе Дивеево Нижегородской области, поссорился с продавцом-кассиром, которая отказалась продавать ему алкоголь. После этого он достал нож и стал угрожать женщине убийством.

В настоящее время подозреваемый находится на лечении в психиатрической больнице, сообщили следователи. В отношении него будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, что многократно судимый житель Волгоградской области напал на продавца в магазине с пневматическим пистолетом: его скрутили покупатели и удерживали до приезда полиции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Оппозиция Белоруссии опровергла зарубежное финансирование «женских маршей»

28.07 / Кабмин согласовал назначение нового главы Черниговской ОГА. Он заменит на этой должности жену Хомчака

26.12 / Российские саночники выступят на ЧМ с логотипом федерации

23.03 / Археологи нашли во Франции мегалитический комплекс

20.06 / Члены организации “Фрайкор” разрисовали локации “Добкин Хаба”. Добкин считает, что они сделали это по заказу Терехова

15.01 / Смарт: Демонизация оппонентов в США дошла до такой степени, что сравнение республиканцев с нацистами и демократов с коммунистами стало обычным делом

28.06 / Россия возобновила авиасообщение с США и рядом других стран

06.07 / Экономика: Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока-2»

27.05 / Грузовик с оружием, который по пути в Украину был задержан в Румынии, не является контрабандой – СМИ

04.09 / Денисова об обысках и задержаниях в Крыму: Так называемые “правоохранители” нарушили презумпцию невиновности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика