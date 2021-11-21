 

Совбез РФ заявил о возросших рисках провокаций Киева в Крыму

21.11.2021, 16:58, Новости дня
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Риски проведения Украиной провокаций на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Черном морях возросли, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«В результате государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну «агрессором», – сказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

По его словам, «в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях».

«Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов», – добавил он.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.

Кроме того, в четверг командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.

8 ноября корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.



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