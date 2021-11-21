 

В Нижегородской области начали проверку после жалоб на заводчицу собак

21.11.2021, 16:58, Новости дня
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Прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с животными после жалоб жителей Дзержинска на жительницу одного из домов, которая разводила в квартире биглей и далматинцев, информирует пресс-служба надзорного ведомства Нижегородской области.

«По данному факту органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»)», – передает ТАСС сообщение.

Также прокуратура даст оценку соблюдения местными властями законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

В местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что жительница одного из многоквартирных домов в Дзержинске организовала в квартире питомник, где разводила биглей и далматинцев. Соседи утверждали, что женщина появляется в квартире раз в два-три дня.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту гибели 13 собак в частном приюте для животных в Воронеже.



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