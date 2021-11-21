Мнение: Почему Москва не протестует против вакцинации?

35 тысяч жителей Австрии вышли на протесты против введения общенационального локдауна и обязательной вакцинации от COVID-19.

Митингующие прошли колонной по центру Вены с плакатами и жгли фаеры.

Полицией задержано порядка десяти человек – в основном за демонстрацию нацистской символики.

Мне вот интересно, если в Москве 35 тыс человек выйдут на марш протеста против вакцинации, сколько протестующих окажутся в автозаках и сколько уголовных дел будет возбуждено?

Впрочем, в Москве едва ли кто вообще выйдет протестовать против вакцинации. Всех, кто был способен протестовать, по-моему, уже или пересажали, или напугали посадками да штрафами по дргуим поводам…

Фотографии отсюда

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