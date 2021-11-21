Казахский доктор объяснила метеозависимость у людей, перенесших COVID-19

Доктор Айдана Нурлыман пояснила о метеозависимости у людей, которые перенесли COVID-19. Специалист связала проблему с нехваткой витамина D и кислорода.

Доктор общей практики из Алматы объясняет, что перепады атмосферного давления и погодные «качели» оказывают отрицательное действие на состояние здоровья людей. Особенно страдают пациенты со слабым иммунитетом, которые перенесли коронавирус. Давно известно, что вирус поражает именно иммунную систему человека.

Как пишет «НьюИнформ», люди, которые уже выздоровели, стали оставлять жалобы на недостаточность кислорода, болезненность в суставах, высокие показатели давления, чуткий сон, вспыльчивость и угнетенное состояние. Метеочувствительность отметили и те, кто на улицу не выходит.

Медик связывает такую симптоматику с недостаточностью кислорода и нехваткой витамина D, поэтому люди и ощущают, как кружится голова, появляется мигрень. Эксперт рекомендует пациентам, которые побороли болезнь, много гулять на свежем воздухе в ясную погоду. Пользу принесет ЛФК и дыхательная гимнастика.

Источник: newinform.com