 

Казахский доктор объяснила метеозависимость у людей, перенесших COVID-19

21.11.2021, 16:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Айдана Нурлыман пояснила о метеозависимости у людей, которые перенесли COVID-19. Специалист связала проблему с нехваткой витамина D и кислорода.
Доктор общей практики из Алматы объясняет, что перепады атмосферного давления и погодные «качели» оказывают отрицательное действие на состояние здоровья людей. Особенно страдают пациенты со слабым иммунитетом, которые перенесли коронавирус. Давно известно, что вирус поражает именно иммунную систему человека.

Как пишет «НьюИнформ», люди, которые уже выздоровели, стали оставлять жалобы на недостаточность кислорода, болезненность в суставах, высокие показатели давления, чуткий сон, вспыльчивость и угнетенное состояние. Метеочувствительность отметили и те, кто на улицу не выходит.
Медик связывает такую симптоматику с недостаточностью кислорода и нехваткой витамина D, поэтому люди и ощущают, как кружится голова, появляется мигрень. Эксперт рекомендует пациентам, которые побороли болезнь, много гулять на свежем воздухе в ясную погоду. Пользу принесет ЛФК и дыхательная гимнастика.

Источник: newinform.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Медики назвали три злака для значительного увеличения продолжительности жизни человека

10.08 / Мнение: Первая кровь

02.10 / Доктор рассказала, как отказ от спиртного благотворно влияет на организм человека

07.04 / Глава ДНР: Минские соглашения превратились в вакханалию

07.07 / Эксперт Горелов оценил срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

07.07 / Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых

17.09 / До конца 2023 года в Москве планируется построить почти 50 спортивных сооружений

09.06 / Aserto объявляет о старте $ 5,1 млн на создание авторизации как услуги

07.06 / Уличный стиль итальянок: вдохновляемся летними образами от настоящих модниц

02.04 / Себя в могилу закопал, чтоб мир в гробу его видал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика