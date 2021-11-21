«Первый канал» проведёт телемарафон для спасения «Роснано» от банкротства

«Первый канал» 15 декабря проведёт благотворительный онлайн-марафон, цель которого – спасение «Роснано», одной из крупнейших отечественных госкорпораций, занимающейся разработкой инновационных технологий.

«Пандемия коронавируса больно ударила по целым отраслям отечественной экономики, в частности, по очень ранимым», – заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

По его словам, топ-менеджеры сделали всё возможное для спасения госкорпорации – им удалось сократить штат на 20% и добиться отмены бесплатного вертолётного такси для менеджеров высшего звена, их семей и друзей. Но этого оказалось мало.

«Первый канал» прекрасно понимает наших коллег и партнёров, поэтому организует марафон, в ходе которого каждый желающий сможет как пожертвовать на благотворительный счёт, так и купить уникальные отечественные разработки», – добавил Эрнст.

Телемарафон стартует 15 декабря в 12:00 по московскому времени и завершится в 21:00 с перерывом на шоу «Пусть говорят». В его рамках будут презентованы лучшие разработки «Роснано» – корзина для раздельного сбора мусора с единым мешком, высокотехнологичная энергосберегающая лампочка, потребляющая вдвое меньше энергии и дающая вдвое меньше света, а также уникальный беспроводной пульт для телевизора, отправляющий сигнал при помощи невидимого глазу света в диапазоне 760 до 1400 нм.

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