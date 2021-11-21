 

В Киеве с 22 ноября школы смогут вернуться к очной форме обучения – КГГА

21.11.2021, 16:30, Новости дня
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В то же время обучение учреждения образования смогут возобновить при соблюдении противоэпидемических мер, предусмотренных для “красной” зоны: 100% персонала должны быть вакцинированы от коронавируса.

Контекст:

С 1 ноября в Киеве усилили карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

После осенних каникул учебный процесс в столичных школах возобновился только в дистанционном режиме. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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