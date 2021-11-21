Подарки на Новый год 2022: какой подарок подойдет для разных знаков зодиака

До Нового года осталось чуть больше месяца. А это значит, что пришло время подбирать подарки для своих родных и близких. Подойдите к этому делу обстоятельно, чтобы избежать предновогодней суеты и подобрать вещи, которые действительно понравятся вашим друзьям. Не знаете, что подарить? Символом 2022 года станет голубой Тигр, который олицетворяет собой достаток и великодушие. Не скупитесь на подарки, а подобрать их вам поможет астрология.

Овен

Овен – знак зодиака, который отличается порывистостью и вспыльчивостью. Его представители имеют достаточно практичный подход к жизни и не любят бесполезные подарки. Так как это огненный знак, выбирайте все, что связано со светом. Например, можно подарить Овну красивую люстру, модный торшер или даже электрический камин.

Телец

А вот Тельцы любят получать в подарок красивые мелочи. Женщинам на Новый год можно подарить оригинальное украшение, например, брошь, браслет, серьги или подвеску. Мужчине все же стоит подобрать более практичный подарок. Подойдут часы или уютный свитер.

Близнецы

Близнецы любят подарки, которые подобраны для них с душой. А еще они куда больше ценят эмоции, а не вещи. Подарите Близнецам совместную путевку в тропическую страну, чтобы порадовать их. А если ваш бюджет не рассчитан на такие дорогие покупки, то ограничьтесь билетами в театр. Дарите парные подарки, например, беспроводные наушники или серьги.

Рак

Спокойные и чувствительные Раки тоже любят, когда подарки для них подобраны с душой. Но нужно обязательно покупать для них вещи, которые будут для них полезны. Например, можно смело дарить Раку хорошую пару обуви или сумку. Он точно оценит такой презент по достоинству. Или другой вариант: купите ему сертификат на посещение салона красоты, спа-центра или даже ресторана. А пожилые Раки будут рады хорошей книге.

Лев

Львы – это величественный знак, отличающийся сильной индивидуальностью. Учитывайте это, выбирая ему подарок. И женщины, и мужчины будут рады получить от вас ювелирные украшения. Если денег на такую дорогую покупку нет, можно ограничиться хорошей бижутерией. Львы, может быть, и кажутся иногда высокомерными, но внимание с вашей стороны для них куда важнее стоимости подарка.

Дева

Девы обожают порядок. Им нравится тратить свое время, чтобы создавать и поддерживать уют в доме. Помогите им в этом: выберите для Дев практичный и полезный подарок. Например, уютный плед для дома, хороший комплект постельного белья или набор декоративных подушек. А еще Девы будут очень рады любой бытовой технике.

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Весы

Весы – это люди, которые предпочитают выдерживать баланс во всем. Им нравится, когда близкие внимательно подходят к выбору подарка для них. Присмотритесь, чего не хватает вашему другу, родившемуся под знаком Весов? Может быть, он давно мечтал о тостере? Или как-то недавно упомянул, что хочет новый фен? Прислушайтесь к его пожеланиям и не прогадаете.

Скорпион

Скорпионы тоже любят практичные подарки, но также им важно понимать, что человек подбирал их с душой. Покупайте такие вещи, которые продемонстрируют ему, что вы любите и цените его. Это могут быть носки, шарф или даже свитер, которые вы связали собственноручно. А если вы не умеете, заранее купите изделия ручной работы. Скорпион обрадуется любому зимнему свитеру. А еще представители этого знака очень любят антиквариат.

Стрелец

Женщины-Стрельцы не смогут устоять перед подарком, который поможет подчеркнуть их красоту. Это может быть набор косметики или сертификат в салон красоты. Мужчинам тоже можно подарить что-то для ухода за собой. Например, хороший массажер.

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Козерог

Козероги – это достаточно экономные люди. Но в то же время им нравятся дорогие вещи. Избавьте их от лишний трат и подарите аксессуар, который Козерог сам себе никогда не купит. Это может быть кожаный блокнот, часы или дорогая ручка. Подойдет любой статусный аксессуар.

Водолей

Водолеи – творческие и мечтательные личности. Выберите для них такой подарок, который помог бы им выразить свои наклонности. Это может быть графический планшет, если ваш друг любит рисовать. Или электронная книга для поклонников чтения. Дополните подарок маленьким сувениром или душевной открыткой, чтобы показать Водолею свою любовь.

Рыбы

Рыбы – мечтательные, но самоуверенные люди. Им нравятся дорогие и статусные вещи. Если бюджет позволяет, приобретите Рыбам гаджет: смартфон, планшет или умные часы. Если нет, можно ограничиться красивым аксессуаром, например, ручкой или блокнотом.