 

Выяснилось назначение секретной кнопки на столе Путина

21.11.2021, 16:04, Новости дня
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Секретная кнопка, расположенная на столе в приемной президента РФ Владимира Путина необходима для того, чтобы вызвать помощника, рассказали в эфире телеканала «Россия 1».

«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», – отметили во время эфира, передает Lenta.ru.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об устройстве телефона специальной связи, которым пользуется президент Владимир Путин. Он пояснил, что аппарат, которым пользуется глава государства, позволяет вызвать того или иного чиновника с помощью нажатия одной кнопки.



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