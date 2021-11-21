 

Украинская разведка назвала срок вторжения России

21.11.2021, 16:04, Новости дня
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Россия готовится к нападению на Украину в конце января-начале февраля 2022 года, сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, РФ сосредоточила 92 тыс. военных у границ Украины. «Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег», – приводит слова Буданова Military Times.

По мнению Буданова, нападение будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через Белоруссию.

При этом он отметил, что РФ якобы уже сейчас проводит операции, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине и подрыв ее способности к борьбе.

«Они хотят спровоцировать беспорядки посредством протестов и митингов, которые показыжут, что люди выступают против правительства», – сообщил он. Буданов заявил, что нападение РФ на Украину состоится в января-начале февраля 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.

Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.

Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.

Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ РФ и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса. 



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