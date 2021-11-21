 

Франция призвала Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе

21.11.2021, 16:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск.

«У Путина тесные связи с Лукашенко, у него должны быть способы реагировать, оказать давление (на Минск –прим. ВЗГЛЯД) – дипломатическое или, возможно, другое, поскольку страны связывает и история, и соседство, и экономическое сотрудничество, и политическое … Президент Путин обещал вмешаться в ситуацию, надеюсь, что он это сделает», – сказал Ле Дриан, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RTL.

Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.

Кроме того, в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Испания с 7 июня откроет порты для круизных лайнеров

21.06 / Фирташ “категорически отрицает” обвинения СНБО – адвокат

28.03 / Летевший из Москвы Boeing-737 экстренно приземлился в Краснодаре

12.06 / Стало известно имя военнослужащего из Закарпатья, который погиб 11 июня на Донбассе

25.04 / Консульство РФ пообещало выяснить личность стрелявшего в Алма-Ате мужчины

17.05 / Напавший на людей в Екатеринбурге с ножом атаковал полицейского

16.11 / УП – Грузия объявила сыр сулугуни своим культурным наследием

11.06 / Автомобильный рынок Британии в мае показал рост в 7 раз

04.08 / Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру

28.03 / Соцсеть Facebook заблокировала аккаунт Мадуро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика