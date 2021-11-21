 

Регистрация на мошенническом сайте может привести к непредсказуемым последствиям

21.11.2021, 15:56, Новости дня
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Будьте осторожны с регистрациями на сомнительных сайтах, предупреждают россиян эксперты. В действительности, значительная часть ресурсов требует регистрации, но вам надо бы задать себе простой вопрос: зачем им это?

Одно дело – сайт интернет-магазина, на котором после регистрации легче совершить покупки, или какой-либо сайт для госуслуг, где без этого нельзя. И другое дело – просто ресурс с якобы интересным контентом, которому зачем-то понадобились ваши личные данные.

Проблема заключается еще и в том, что многие люди везде используют свои логины и пароли. Фактически они сообщают их администраторам очередного сайта, на котором регистрируются. Если при этом вы попадете на мошенников, то они быстро вскроют все остальные ваши аккаунты.



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