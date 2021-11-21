Общий долг государства перед ДТЭК превышает 15 млрд грн – представитель компании

“Близкие к власти комментаторы озвучивают идею с “условиями” возврата долгов госкомпании перед ДТЭК ВИЭ за произведенную, но не оплаченную “зеленую” электроэнергию. Тут важно объяснить, что само упоминание о каких-то “условиях” – это абсурд по определению и сродни шантажу. Но тема долгов на энергорынке настолько масштабная. Общая сумма долгов государства перед ДТЭК превышает 15 млрд грн”, – сообщил Шевелев.

Из общего долга более 15 млрд грн 6,7 млрд грн – это долг госпредприятия “Энергорынок”, более 2 млрд грн – долг государственной НЭК “Укрэнерго” и 4,3 млрд грн – долг ГП “Гарантированный покупатель” за проданную, но не оплаченную “зеленую” электроэнергию, отметил менеджер.

Он добавил, что сообщения о якобы долгах компании перед НЭК “Укрэнерго” или “Нафтогазом” не соответствуют действительности, так как этих долгов не существует, а есть только претензии сторон, которые рассматриваются в суде.

Претензии “Укрэнерго” к ООО “Д.Трейдинг” и АО “ДТЭК Западэнерго” касаются незаконного, по мнению компании, тарифа на передачу при экспорте, а претензии “Нафтогазу” к ООО “Луганская ТЭС” возникли из-за нарушения правительством своих обязательств по урегулированию разницы цен на газ для станции в период чрезвычайной ситуации, связанной с “угольной блокадой” со стороны РФ, объяснил Шевелев.

Менеджер подчеркнул, что все бизнесы ДТЭК являются самостоятельными юридическими лицами, разделенными в соответствии с требованиями украинского и европейского законодательства, и не могут отвечать за обязательства друг друга. Также он сообщил, что часть бизнесов разместили ценные бумаги на европейских биржах, что автоматически накладывают жесткие ограничения на финансирование аффилированных лиц.

“ДТЭК всегда выполняет взятые на себя обязательства и действует строго в соответствии с законом. Этого же мы ждем от всех остальных участников рынка, в первую очередь от государства”, – подытожил Шевелев.

https://www.facebook.com/shevelyov/posts/4800232013333244

Контекст:

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые “Укрэнерго” привлекло через целевые еврооблигации для расчета с “зелеными” инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП “Гарантированный покупатель” упали котировки еврооблигаций НЭК “Укрэнерго” и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

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